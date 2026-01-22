Virtus non basta il solito Edwards stellare | il Fenerbahçe passa a Bologna

Il Fenerbahçe si impone a Bologna, superando Virtus con una prestazione solida e senza affidarsi solo a Edwards. La squadra turca, alla quinta vittoria nelle ultime sei partite, ha mantenuto il controllo nel finale, nonostante un tentativo di rimonta dei padroni di casa. Una sfida equilibrata che conferma la crescita del team turco e mette in evidenza l’importanza di una prestazione collettiva.

Arriva a una tripla da eguagliare il suo record in Eurolega (36), Carsten Edwards. Ma non è sufficiente alla Virtus Bologna per avere la meglio del Fenerbahce, alla quinta vittoria nelle ultime sei. Melli e compagni vincono 85-80 alla Virtus Arena, ma le V Nere escono dal parquet a testa alta anzi altissima: gran primo tempo (47-40), blackout nel terzo quarto coi padroni di casa a secco su azione per oltre 7’, per poi risorgere combattendo fino all’ultimo secondo della partita contro un Horton Tucker immarcabile e un Biberovic che nel 2° tempo non sbaglia niente (13 punti su 15). Edwards, che all’andata aveva fatto 316 contro la sua ex squadra, ne segna 35, 19 nel primo tempo, con 1326 dal campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Virtus, non basta il solito Edwards stellare: il Fenerbahçe passa a Bologna Basket: Edwards mostruoso, ma alla Virtus non basta. Il Fenerbahce espugna Bologna in EurolegaLa Virtus Bologna subisce una stretta sconfitta in Eurolega contro il Fenerbahçe, evidenziando margini di miglioramento e potenzialità per avvicinarsi alla zona play-in. Virtus, il cuore non basta: Edwards ne mette 35, ma il Fenerbahce espugna l'ArenaNel Round 23 di Euroleague, Virtus Bologna subisce una sconfitta casalinga contro il Fenerbahçe, con il risultato di 80-85. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: La Nuova Virtus ci mette il cuore ma per battere Parma non basta; Basket, la Reyer ci crede per 38 minuti poi è costretta ad arrendersi alla Virtus: al Taliercio finisce 75-81; Serie B - Sampdoria-Virtus Entella 1-1: non basta il capolavoro di Cherubini al 34'. Nella ripresa, il pari chiavarese di Parodi; under 17 : entella raggiunta a modena non basta Botto 1-1. Virtus, non basta il solito Edwards stellare: il Fenerbahçe passa a BolognaI padroni di casa sfiorano la rimonta, ma alla fine si impongono i turchi, alla quinta vittoria nelle ultime sei gare ... gazzetta.it Basket: Edwards mostruoso, ma alla Virtus non basta. Il Fenerbahce espugna Bologna in EurolegaPer la Virtus Bologna una sconfitta di misura che, però, fa capire quanto possa esserci margine per arrivare a prendere la zona play-in (perlomeno). oasport.it La prima volta di Alessandro De Florio! Il play della B-Chem Virtus Civitanova Marche raccoglie ben 150 voti e si prende la palma di Immarcabile of the week! Distanziato Lionel Abega della Ristopro Fabriano, cui non basta un bottino ragguardevole di 102 v - facebook.com facebook Serie C, Inter U23-Virtus Verona 1-0 risultato finale: basta il rigore di La Gumina x.com

