Sanità e Spoleto entrano in funzione la Casa Comunità e il Punto Unico di Accesso | i servizi al cittadino

Sanità e Spoleto entrano in funzione la Casa Comunità e il Punto Unico di Accesso

A Spoleto, sono entrati in funzione la Casa di Comunità e il Punto Unico di Accesso, strumenti fondamentali per migliorare l’assistenza sanitaria locale. Questi servizi offrono percorsi personalizzati e interventi multidisciplinari, garantendo risposte più efficaci alle esigenze di salute dei cittadini. La loro implementazione rappresenta un passo importante verso un sistema sanitario più vicino e accessibile per tutta la comunità.

