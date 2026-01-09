Sanità e Spoleto entrano in funzione la Casa Comunità e il Punto Unico di Accesso | i servizi al cittadino
A Spoleto, sono entrati in funzione la Casa di Comunità e il Punto Unico di Accesso, strumenti fondamentali per migliorare l’assistenza sanitaria locale. Questi servizi offrono percorsi personalizzati e interventi multidisciplinari, garantendo risposte più efficaci alle esigenze di salute dei cittadini. La loro implementazione rappresenta un passo importante verso un sistema sanitario più vicino e accessibile per tutta la comunità.
L'entrata in servizio della Casa di Comunità e del Punto Unico di Accesso sono fondamenti per fornire, tramite percorsi personalizzati ed interventi multidisciplinari una risposta completa, efficace ed efficiente ai vecchi e ai nuovi bisogni di salute dei cittadini": lo ha affermato la Presidente.
