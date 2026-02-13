Stretta sulla movida serate e festa in musica senza permessi

Ad Arco, un locale del territorio è stato sanzionato dopo aver organizzato due serate con DJ set e balli senza le autorizzazioni necessarie, segnando una stretta sulla movida notturna e le feste in musica non autorizzate.

Un locale organizzava eventi con DJ set senza autorizzazione. Raffica di controlli sui pubblici esercizi Ad Arco finiscono sotto la lente le serate danzanti e gli eventi musicali: un locale del territorio è stato sanzionato per aver organizzato, in due diverse occasioni, appuntamenti con DJ set e ballo senza le necessarie autorizzazioni. Un episodio che riporta al centro il tema della sicurezza e del rispetto delle regole, soprattutto quando si parla di iniziative aperte al pubblico. I controlli rientrano in un piano più ampio messo in campo dalla Polizia Locale “Alto Garda e Ledro”, che nelle ultime settimane ha intensificato le verifiche sui pubblici esercizi, con particolare attenzione agli eventi di intrattenimento.🔗 Leggi su Trentotoday.it

