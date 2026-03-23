Nidi al via dal 24 marzo le iscrizioni per il 2026-2027 In cinque anni aumentata la capienza di 69 posti

«Una città che investe sui bambini e sostiene le famiglie è una città che cresce meglio, per tutti. È la nostra visione di Piacenza»: sono le parole con cui il sindaco Katia Tarasconi ha aperto oggi in Municipio la conferenza stampa di presentazione dell'avvio delle iscrizioni ai nidi d'infanzia (bambini da 0 a 3 anni) e al servizio Edugate (fascia d'età da 1 a 6 anni) per il 2026-2027. A partire da martedì 24 marzo saranno aperte le iscrizioni ai Nidi d'infanzia (bambini da 0 a 3 anni) e al Servizio Educativo Edugate (bambini da 1 a 6 anni). - 146 piccoli da 12 a 24 mesi, dei quali 82 nei nidi comunali e per la fascia... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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