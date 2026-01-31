Da lunedì 1° febbraio si aprono le iscrizioni per i nidi comunali. Quest’anno sono disponibili 350 posti sui 725 totali. Le domande si possono presentare fino al 30 aprile. La priorità spetta ai bambini residenti in città. Chi vuole assicurarsi un posto deve muoversi subito, perché la domanda va consegnata entro le scadenze stabilite.

DA SAPERE. In vista del prossimo anno educativo, domande aperte fino al 30 aprile. Priorità ai bimbi residenti in città. Scatteranno il 1° febbraio, e resteranno aperte fino al 30 aprile, le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali di Bergamo per l’anno educativo 2026-2027. Complessivamente, fanno sapere dal Comune, i posti nella rete comunale saranno 725 di cui circa 350 destinati a nuove ammissioni. «Il nido si propone come un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che favorisce l’armonico sviluppo psico-fisico e l’integrazione sociale dei bambini e delle bambine nei primi tre anni di vita, in collaborazione con le famiglie e nel rispetto della loro identità», scrive Palazzo Frizzoni in una nota. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Nidi, iscrizioni al via dal 1° febbraio. «Disponibili 350 posti su 725»

Approfondimenti su Nidi Iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni ai nidi comunali di Bergamo.

Dal 13 gennaio al 14 febbraio sono aperte le iscrizioni per le scuole dell’infanzia “Flauto Magico”, “Lampada Magica” e “Tiglio”.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Nidi Iscrizioni

Argomenti discussi: Nidi e servizi per l'infanzia; Udine, tariffe invariate per i nidi d’infanzia: al via le iscrizioni per il prossimo anno; Sesto San Giovanni, al via le iscrizioni 2026/2027 agli asili nido; Asili nido comunali di Bergamo, al via le iscrizioni per il 2026-2027: più posti e nuovi servizi educativi.

Nidi, iscrizioni al via dal 1° febbraio. «Disponibili 350 posti su 725»Scatteranno il 1° febbraio, e resteranno aperte fino al 30 aprile, le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali di Bergamo per l’anno educativo 2026-2027. Complessivamente, fanno sapere dal Comune, i ... ecodibergamo.it

Foggia, al via le iscrizioni per asilo nido comunale e scuole dell’infanzia per il 2026/27Il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Foggia rende noto che sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale Tommy Onofri ... immediato.net

Portoferraio: riaperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia x.com

1° FEBBRAIO APRONO LE ISCRIZIONI AI NIDI COMUNALI DI BERGAMO PER il 2026-2027. 725 posti, disponibili circa 350 - facebook.com facebook