Buon anno in musica il concerto dei Doremà al santuario della Madonna del Ponte

Il 3 gennaio alle 18, presso il santuario della Madonna del Ponte, si terrà il concerto dei Doremà, inserito nel programma di “Narnia Natalis” promosso dal Comune di Narni. L’evento offre un’opportunità per ascoltare musica in un contesto suggestivo, contribuendo alle iniziative culturali della stagione natalizia. Un momento di ascolto e di condivisione, pensato per la comunità locale e gli appassionati di musica.

Nell'ambito delle iniziative, che fanno parte del ricco cartellone di "Narnia Natalis" allestito dal Comune di Narni, sabato 3 gennaio alle 18, presso il santuario della Madonna del Ponte avrà luogo un concerto a cura dei Doremà. Il titolo dell'evento è "Buon anno in musica".La band, costituita.

