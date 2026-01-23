Controlli nei locali sanzionati i titolari idi due attività commerciali

Stamattina, i Carabinieri di Piazza Verga e la polizia locale hanno effettuato controlli mirati in due attività commerciali, finalizzati a verificare il rispetto delle norme amministrative e contrastare l’illegalità. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia di monitoraggio del territorio, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative e la sicurezza delle attività commerciali locali. Sono state emesse sanzioni ai titolari delle attività controllate.

