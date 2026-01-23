Controlli nei locali sanzionati i titolari idi due attività commerciali
Stamattina, i Carabinieri di Piazza Verga e la polizia locale hanno effettuato controlli mirati in due attività commerciali, finalizzati a verificare il rispetto delle norme amministrative e contrastare l’illegalità. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia di monitoraggio del territorio, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative e la sicurezza delle attività commerciali locali. Sono state emesse sanzioni ai titolari delle attività controllate.
In mattinata, i carabinieri della stazione di Piazza Verga, con il supporto della polizia locale, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, con particolare attenzione al rispetto delle norme amministrative da parte dei.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Controlli in città e zoom sulle zone della movida: ammonimento per un 73enne, sanzionati titolari di due localiNelle ultime settimane, le forze dell'ordine di Lecce hanno svolto controlli mirati nelle aree centrali e nelle zone della movida, per garantire la sicurezza pubblica.
Leggi anche: Controlli a Torino Borgo Po: tre locali sanzionati per oltre 21.000 euro, sospesa un’attività commerciale
Argomenti discussi: Blitz dei carabinieri in cinque locali: carenze igieniche, chiusure e 50 kg di cibo sequestrato; Sicurezza locali notturni: sequestro del Piper. Federconsumatori chiede controlli a tappeto e sanzioni severe.; Controlli nelle aree della movida di Nicastro, verifiche nei locali pubblici e attività commerciali (I DATI); Bilancio della polizia locale di Carpi: calano le sanzioni e gli incidenti stradali.
Dopo Crans-Montana, controlli rafforzati nei locali in tutta Italia: la direttiva di PiantedosiStrage di Crans-Montana: la tragedia spinge l'Italia a intensificare controlli su sicurezza, capienza e norme antincendio nei locali. Ecco la direttiva del ministro Piantedosi. notizie.it
Nuovi controlli nei locali dopo Crans-Montana, anche con i vigili del fuoco e gli ispettoriIl ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha inviato a tutti i prefetti una direttiva per incrementare le misure di sicurezza ... today.it
Cronaca. Bologna, stretta sulla sicurezza nei locali: controlli a tappeto dopo i fatti di Crans-Montana - facebook.com facebook
Prefetto Napoli, faro sui controlli per valutare sicurezza nei locali. Si parte da una cinquantina di attività, al vaglio anche i centri commerciali #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.