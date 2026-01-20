Brooklyn Beckham che ha litigato coi genitori anche per l' abito da sposa della moglie Nicola Peltz

Brooklyn Beckham ha condiviso su Instagram Stories alcune precisazioni riguardo alle tensioni familiari, tra cui il confronto con i genitori sull’abito da sposa di Nicola Peltz. La vicenda, che ha attirato molta attenzione, si è sviluppata nel corso degli ultimi mesi, rendendo nota una controversia che coinvolge vari aspetti della famiglia Beckham.

Tra questi, che spaziano dalla narrativa costruita a tavolino dalla famiglia Beckham per promuoversi come famiglia modello agli occhi della stampa ai tentativi di mamma Victoria di minare il rapporto tra il figlio e la promessa sposa Nicola Peltz utilizzando le di lui ex come pedine, ne spunta però uno che ha catturato la nostra attenzione e che ha a che fare con l'abito da sposa che avrebbe dovuto indossare la futura consorte. Brooklyn Beckham ha rivelato che per le proprie nozze, tenutesi nel 2022, mamma Victoria, da anni rinomata stilista dell'omonimo marchio Victoria Beckham, si era offerta di realizzare l'abito da sposa per la futura nuora, salvo tirarsi indietro poco prima della data. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Brooklyn Beckham attacca i genitori e difende la moglie Nicola Peltz, "umiliato da mia madre al matrimonio"Brooklyn Beckham ha pubblicamente criticato i genitori, David e Victoria Beckham, accusandoli di aver umiliato sua moglie Nicola Peltz durante il matrimonio.

Brooklyn Beckham contro i genitori: «Non voglio riconciliarmi con loro. Mia madre ha rovinato il mio matrimonio con Nicola Peltz, ha ballato in modo del tutto inappropriato con me»Brooklyn Beckham ha condiviso sui social la sua posizione riguardo ai rapporti con i genitori, esprimendo il desiderio di non riconciliarsi.

Argomenti discussi: Brooklyn Beckham ha diffidato i genitori: cosa è successo; Brooklyn Beckham, è rottura totale coi genitori David e Victoria: Parlatemi solo tramite i miei avvocati; David e Victoria Beckham sconcertati e devastati. Il loro primogenito Brooklyn gli ha chiesto di essere contattato solo tramite avvocato: cosa è accaduto e come mai siamo al punto di rottura; Brooklyn Beckham chiude con i genitori: Oppresso da sempre, umiliato il giorno del mio matrimonio.

