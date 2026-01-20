brooklyn beckham attacca i genitori e difende la moglie nicola peltz umiliato da mia madre al matrimonio

Brooklyn Beckham ha pubblicamente criticato i genitori, David e Victoria Beckham, accusandoli di aver umiliato sua moglie Nicola Peltz durante il matrimonio. Attraverso un messaggio su Instagram, Brooklyn si è schierato a sostegno della moglie, evidenziando tensioni familiari e accuse di comportamenti inappropriati. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, sollevando discussioni sulla dinamica tra i membri della famiglia Beckham e la coppia.

Brooklyn Beckham ha attaccato duramente la sua famiglia e, più precisamente, il padre David Beckham e la madre Victoria Adams, per difendere la moglie Nicola Peltz. In una serie di Storie pubblicate su Instagram, il figlio dell’ex calciatore e dell’ex Spice Girls ha criticato duramente i genitori con cui, ha detto, non ha intenzione di riconciliarsi. Perché Brooklyn Beckham ha attaccato i genitori I rumors su una spaccatura all’interno della famiglia Beckham circolavano da tempo, ma le Storie pubblicate su Instagram da Brooklyn Beckham nella serata di lunedì 19 gennaio hanno ufficializzato la “rottura” tra il modello e fotografo 26enne e i genitori David e Victoria Beckham. 🔗 Leggi su Virgilio.it

