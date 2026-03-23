Cosa: Lo spettacolo musicale e teatrale Greg Celebrity Roast. Dove e Quando: Roma, Teatro Olimpico, mercoledì 1° aprile alle ore 20:30. Perché: Un’esperienza travolgente che unisce la grande musica dal vivo, eseguita da un’orchestra completa, alla comicità surreale e dissacrante di Greg. Il 1° aprile il Teatro Olimpico di Roma si trasforma nel tempio del varietà intelligente con Greg Celebrity Roast. Protagonista assoluto è Claudio “Greg” Gregori, artista poliedrico capace di far convivere, con una naturalezza disarmante, l’eleganza del crooner e la sferzata del comico di razza. Non si tratta di un semplice concerto, né di un tradizionale set di cabaret, ma di un viaggio sonoro colto e irriverente che mette a nudo l’anima musicale di uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Claudio “Greg” Gregori al Teatro Olimpico: lo show totale tra swing e ironia

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