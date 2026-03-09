Ironia filosofia e teatro interattivo | al Virginian arriva Eterno ripetersi banale

Arezzo, 9 marzo 2026 – Nel cuore di Arezzo, il Teatro Virginian diretto dalla Compagnia La Filostoccola si conferma ancora una volta come uno dei luoghi più vivi e sorprendenti della città. Un piccolo teatro capace di creare comunità e atmosfera, diventato negli anni un punto di riferimento, anche grazie alle travolgenti serate del Kabaret dei Rinnegati, che dall’autunno 2024 infiammano il palco. Uno spazio intimo e accogliente, dove il pubblico si sente a casa e dove ogni spettacolo diventa un’esperienza condivisa. Giovedì 12 marzo alle ore 21.00, il Teatro Virginian di Arezzo ospita “ETERNO RIPETERSI BANALE”, uno spettacolo sorprendente e interattivo della Compagnia A. 🔗 Leggi su Lanazione.it

