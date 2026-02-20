Non solo Nico Paz e Bremer | altri due giocatori saltano Juve-Como

Nico Paz e Bremer non prenderanno parte alla sfida tra Juventus e Como a causa di squalifica e problemi fisici. La squadra bianconera dovrà fare a meno di due pezzi importanti, con Paz fermo per un turno e Bremer ancora in recupero da un fastidio muscolare. La partita si giocherà domani alle 15 all’Allianz Stadium, lasciando spazio a altri giocatori per coprire le assenze. La formazione della Juve si prepara senza due elementi chiave.

Non sono presenti nell’elenco ufficiale dei convocati Juve-Como perde molto senza Nico Paz e Bremer. Sia il centrocampista argentino che il difensore, infatti, salteranno la partita di scena domani ore 15 all’Allianz Stadium: il primo perché squalificato, il secondo perché ancora alle prese con un fastidio al flessore. Il club proverà a recuperarlo per il ritorno del playoff di Champions con il Galatasaray. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Domani ci sarà invece Jonathan David, che ha smaltito il fastidio all’inguine: “È convocato, ma non potrà giocare tutta la partita.🔗 Leggi su Calciomercato.it

