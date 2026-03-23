Le operazioni all’aeroporto LaGuardia di New York sono state sospese in seguito a una collisione tra un aereo CRJ-900 di Air Canada Express in fase di atterraggio e un veicolo di terra sulla pista 4, avvenuto a intorno alle 23:45 (ora locale)., secondo quanto riportato dal Jerusalem Post. Nell’impatto due persone sono morte. Lo riferisce Nbc News, secondo cui le vittime sarebbero il pilota e il copilota dell’aereo. Decine i feriti, secondo indiscrezioni non confermate, che citano il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York. L’aereo di Air Canada Express, in servizio da Montreal, avrebbe urtato un camion dei pompieri durante l’atterraggio, stando alle prime ricostruzioni e ai dati di tracciamento del volo di Flightradar24. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - New York, collisione tra un aereo e un veicolo dei pompieri al LaGuardia: due morti

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