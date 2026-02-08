Lo psicodramma del centrodestra e il fattore Adriana

Lecce vive giorni di grande tensione politica. Dopo la sconfitta alle urne, la sindaca Adriana Poli Bortone si trova a dover affrontare una crisi interna nel centrodestra. La situazione si complica anche con il possibile referendum sul filobus, che rischia di mettere definitivamente in crisi la sua linea di governo. La città aspetta di capire come evolveranno le prossime settimane.

Lecce è stretta nella morsa di uno psicodramma politico che vede al centro la sindaca Adriana Poli Bortone, chiamata a navigare in acque tempestose dopo una disfatta elettorale a Palazzo dei Celestini e con l'ombra di un referendum sul filobus che potrebbe rivelarsi fatale per la sua amministrazione. La situazione, descritta come un "tradimento", un "cinico calcolo" o un "disincanto" nel centrodestra salentino, si complica ulteriormente, evidenziando una difficoltà cronica del territorio a esprimere figure politiche capaci di convincere e rassicurare l'elettorato. Il tutto, paradossalmente, in un contesto nazionale che sembra viaggiare su binari differenti.

Il centrodestra pugliese attraversa un momento di grande confusione.

Fratelli d’Italia ha annunciato ufficialmente la candidatura di Adriana Poli Bortone per la presidenza della Provincia di Lecce.

