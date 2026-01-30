Alcaraz lo psicodramma e poi la vittoria in cinque set | Ho vomitato Zverev urla | Lo stop? Sono crampi così li proteggete

Dopo una partita lunga e combattuta, Alcaraz ha vinto in cinque set, raccontando di aver vomitato durante il match. Zverev, invece, si è scagliato contro il medical time-out, gridando che si trattava di crampi e accusando gli avversari di volerlo proteggere in modo ingiusto. La tensione tra i due è salita alle stelle, con le proteste che hanno acceso la scena.

DALLA NOSTRA INVIATAMELBOURNE - Rovente, poi freddoloso, comunque meteoropatico, affascinante Australian Open. Il malore per il caldo umido, questa volta, colpisce Carlos Alcaraz che con la forza della disperazione e un coraggio da leone resta aggrappato a due sogni: la prima finale a Melbourne e il Grande Slam della carriera, che domenica vorrebbe conquistare a 22 anni, più giovane tennista della storia, contro il vincente di Sinner-Djokovic. Per lui sembrava finita; invece no, gli dei del tennis hanno altro in programma. Vince 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-6 in 5 ore e 27’. Avanti di due set (6-4, 7-6) con il tedesco Sascha Zverev nella semifinale di oggi - venerdì 30 gennaio - del primo Slam della stagione, due parziali dominati con il carisma del capo branco, sul punteggio di 4-4 nel terzo il numero uno del mondo ha un passaggio a vuoto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

