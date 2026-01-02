L’anno del dragone la Cina di Xi dal lato giusto della storia

L’anno del dragone segna un momento importante per la Cina sotto la guida di Xi Jinping. In un contesto internazionale segnato da turbolenze e conflitti, il paese si presenta come un attore che sostiene i propri interessi e valori. Questa posizione riflette una volontà di consolidare la propria influenza globale, mantenendo una narrativa di stabilità e progresso nel difficile scenario attuale.

I dazi di Trump riavvicinano Cina e India. Xi a Modi: "È tempo che Dragone e Elefante si avvicinino" - Il leader cinese, Xi Jinping, e il primo ministro indiano, Narendra Modi, si sono incontrati all'apertura del vertice dell'Organizzazione di cooperazione di Shanghai (Sco) a Tianjin. rainews.it

Putin e Modi alla corte di Xi, in Cina il summit d’Oriente. Disgelo tra l’India e il Dragone - Tianjin, città portuale nel Nord della Cina, fa da cornice al summit più affollato della Shanghai cooperation organization. ilmessaggero.it

Il Villaggio dei Sapori e la Magia del Natale nella Valle del Dragone sta arrivando! 13 dicembre – dalle 18:00 14 dicembre – per l’intera giornata Vivi due giorni immerso nell’atmosfera più incantata dell’anno tra stand gastronomici, villaggi di Natale e - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.