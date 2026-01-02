L’anno del dragone la Cina di Xi dal lato giusto della storia
L’anno del dragone segna un momento importante per la Cina sotto la guida di Xi Jinping. In un contesto internazionale segnato da turbolenze e conflitti, il paese si presenta come un attore che sostiene i propri interessi e valori. Questa posizione riflette una volontà di consolidare la propria influenza globale, mantenendo una narrativa di stabilità e progresso nel difficile scenario attuale.
«Il mondo oggi è irto di turbolenze e alcune regioni rimangono devastate dalla guerra. La Cina si è sempre schierata dalla parte giusta della storia». Xi Jinping rivendica con ambizione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
