Nella testa del dragone | Giada Messetti racconta la Cina tra contraddizioni e futuro globale

Mercoledì 18 marzo, al Salone Snaporaz di Cattolica, si terrà una conferenza-spettacolo con Giada Messetti intitolata “Nella testa del dragone”. L’evento si concentrerà sulla Cina, affrontando le sue contraddizioni e analizzando le prospettive future del Paese nel contesto globale. La scrittrice e giornalista parlerà delle sue ricerche e delle sue esperienze legate alla nazione asiatica.

Mercoledì 18 marzo il Salone Snaporaz di Cattolica ospiterà la conferenza-spettacolo di Giada Messetti dal titolo “Nella testa del dragone. Viaggio alla scoperta della Cina”. Negli ultimi anni il mondo è cambiato profondamente. La presidenza di Donald Trump ha segnato un punto di svolta, accelerando la competizione tra Stati Uniti e Cina e spostando gli equilibri globali. Con la fine dell’era del dominio incontrastato dell’Occidente, oggi ci troviamo di fronte a un nuovo scenario, in cui la Cina gioca un ruolo sempre più centrale. La Cina non è più soltanto la “fabbrica del mondo”: è un attore politico, economico e tecnologico capace di decidere anche del nostro futuro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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