Inter News 24 Ndour, autore del gol del pareggio stasera in Fiorentina-Inter, ha parlato nel post-partita a DAZN: le sue dichiarazioni. Al termine di un pareggio combattuto al “Franchi”, il giovane centrocampista della Fiorentina Cher Ndour ha analizzato la sfida contro l’ Inter ai microfoni di DAZN. Il talento azzurro ha espresso soddisfazione per la prestazione collettiva capace di rallentare la corsa della capolista di Cristian Chivu. PAROLE – « Il punto magari non cambia tanto ma fa tanto per noi: non siamo ancora fuori dal pericolo ma stiamo facendo passi avanti. Ci incoraggiamo sempre tutti ed è per questo che stiamo facendo questi piccoli passi in avanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ndour a DAZN: «De Gea ci ha tenuto in vita, il punto per noi è importante per un motivo preciso»

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