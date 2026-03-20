Nazionale | Kean convocato per l’IrlandaTorna in azzurro Chiesa La lista di Gattuso

Moise Kean è stato convocato dalla nazionale italiana per la partita di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l’Irlanda, in programma giovedì 26 marzo alle 20. Rientra anche Chiesa, che torna in azzurro. La lista dei convocati è stata annunciata da Rino Gattuso, che guiderà la squadra in questa sfida. La formazione si prepara all’incontro con i giocatori chiamati a scendere in campo.

FIRENZE – Moise Kean è stato convocato da Rino Gattuso in vista della partita per le qualificazioni ai Mondiali 2026 che l’Italia giocherà giovedì 26 marzo, alle 20.45, a Bergamo, contro l’Irlanda del Nord. Torna in Nazionale anche Federico Chiesa ed era scontata la convocazione del gioiellino interista Francesco Pio Esposito. Le convocazioni saranno valide anche per l’eventuale finale che schiudera’ la porta del Mondiale contro la vincente fra Galles e Bosnia. Ecco la lista di Gattuso: portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli); centrocampisti: Nicolò Barella... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Nazionale: Kean convocato per l’Irlanda.Torna in azzurro Chiesa. La lista di Gattuso

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