Bastoni escluso dalla Nazionale? Arriva la decisione di Gattuso dopo la simulazione in Inter Juve | la motivazione

Giorgio Bastoni non è stato convocato in Nazionale dopo aver simulato un fallo nel derby tra Inter e Juventus. La decisione di Gattuso nasce dall’episodio durante la partita, che ha sollevato polemiche tra tifosi e commentatori. Il tecnico ha spiegato di voler premiare il comportamento corretto e l’impegno dei giocatori che rispettano le regole. Bastoni si trova così ai margini della selezione, con molti che criticano la scelta sui social.

