Nazionale Chiesa infortunato | salterà i playoff del Mondiale

Brutte notizie per Federico Chiesa, che sarà costretto a saltare la gara Italia-Irlanda del Nord. Parte infatti oggi a Coverciano il raduno della Nazionale, che nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista della semifinale dei play-off mondiali in programma giovedì 26 marzo allo Stadio di Bergamo. La nota dello staff azzurro conferma il forfait del giocatore del Liverpool, ex di Fiorentina e Juventus. “Il calciatore Federico Chiesa, verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite e, in accordo con il club, ha lasciato il ritiro della Nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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