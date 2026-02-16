Le associazioni culturali cittadine fanno rete e nasce OcrA

Sabato 14 febbraio 2026, alla Casa delle Culture di Ancona, 11 associazioni culturali cittadine hanno annunciato la nascita di OcrA, Operatori Culturali in rete per Ancona, per rafforzare la collaborazione tra le realtà locali. Durante la conferenza stampa, i rappresentanti hanno spiegato che l’obiettivo è favorire progetti condivisi e scambi di risorse tra i gruppi, con l’intento di valorizzare il patrimonio culturale della città. Un esempio concreto è l’organizzazione di eventi comuni che coinvolgano diverse realtà del settore.

La presentazione ufficiale è avvenuta alla Casa delle Culture di Ancona. Presenti Adriatico Mediterraneo, Arci Hexperimenta, Cantieri musicali Ancona, Casa delle Culture, Collettivo delirio creativo, Hunt Cdc, Nie Wiem, Ponte tra culture, Società amici della musica Guido Michelli, Spaziomusica e Ventottozerosei. A presentarla c'erano Valerio Cuccaroni, presidente di Nie Wiem e di OcrA e i rappresentanti delle altre associazioni.