Nasce il più grande polo florovivaistico del Sud Italia

Oggi pomeriggio, il vicepresidente della Giunta Regionale della Campania ha visitato il cantiere di Torre Annunziata, dove si sta sviluppando il più grande polo florovivaistico del Centro Sud Italia. La visita è avvenuta in compagnia del presidente del consiglio regionale, che ha potuto osservare da vicino lo stato di avanzamento dei lavori. L'inaugurazione del nuovo complesso è prevista nelle prossime settimane.

Gaia Florum apre le porte del cantiere del più grande polo florovivaistico del Centro Sud Italia. Oggi pomeriggio il vicepresidente della Giunta Regionale della Campania Mario Casillo ha visitato il sito industriale di Torre Annunziata, in compagnia del presidente del consiglio regionale Massimiliano Manfredi e degli assessori regionali Enzo Cuomo (Patrimonio), Fulvio Buonavitacola (Attività produttive) e Maria Carmela Serluca (Agricoltura). Presente il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo. A fare gli onori di casa Vincenzo Malafronte, presidente di Gaia Florum, la società che sta realizzando l'intervento nell'area industriale di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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