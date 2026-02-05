Maxi blackout a Stoccarda | semafori in tilt metro ferme e allarmi antincendio cosa sta succedendo
Un blackout improvviso ha messo in crisi Stoccarda. Semafori spenti, metro ferme e allarmi antincendio attivi ovunque. La città si è svegliata senza luce e senza comunicazioni, creando caos tra cittadini e pendolari. Le cause del guasto sono ancora da chiarire, ma intanto i residenti affrontano disagi pesanti.
Un vasto blackout alla rete elettrica sta causando gravi disagi a Stoccarda, in Germania: molti semafori si sono spenti, ferme anche le metropolitane di superficie, internet fuori uso e scattati numerosi allarmi antincendio.🔗 Leggi su Fanpage.it
