Maxi blackout a Stoccarda | semafori in tilt metro ferme e allarmi antincendio cosa sta succedendo

Un blackout improvviso ha messo in crisi Stoccarda. Semafori spenti, metro ferme e allarmi antincendio attivi ovunque. La città si è svegliata senza luce e senza comunicazioni, creando caos tra cittadini e pendolari. Le cause del guasto sono ancora da chiarire, ma intanto i residenti affrontano disagi pesanti.

