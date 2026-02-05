Stoccarda blackout elettrico manda in tilt la città | semafori spenti metro ferme e allarmi antincendio

Questa mattina a Stoccarda, un blackout improvviso ha causato il caos in tutta la città. Semafori spenti, metro ferma e allarmi antincendio attivi ovunque. La rete elettrica ha ceduto senza preavviso, creando disagi enormi a residenti e pendolari. Nessuno si aspettava un guasto così esteso, e ora si lavora per capire cosa sia successo.

Un vasto blackout alla rete elettrica sta causando gravi disagi a Stoccarda, in Germania: molti semafori si sono spenti, ferme anche le metropolitane di superficie, internet fuori uso e scattati numerosi allarmi antincendio.

