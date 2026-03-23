Napoli da ubriaco travolge e uccide due donne | arrestato 34enne

Due donne sono state travolte e uccise da un'auto a Napoli, in Corso Garibaldi, all'altezza di Porta Nolana. Il conducente del veicolo, un uomo di 34 anni di nazionalità italiana e residente a Napoli, è stato arrestato perché risultato positivo all'alcol test. Secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia locale, il 34enne, alla guida di una Mercedes, avrebbe travolto le due donne mentre attraversavano la strada. Stando ad alcune testimonianze, le vittime si trovavano sulle strisce pedonali, in una zona scarsamente illuminata, quando è avvenuto l'incidente., Dopo l'impatto, la corsa del veicolo è terminata contro tre auto parcheggiate lungo la strada, causando ingenti danni ai mezzi coinvolti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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