Da qui al termine del campionato il Napoli continuerà a programmare la prossima stagione. Una delle questioni da risolvere nel corso delle prossime settimane è quella relativa ai calciatori in scadenza di contratto. Oltre a Juan Jesus, che sembra essere destinato a lasciare il club azzurro dopo cinque anni, anche Leonardo Spinazzola ha un accordo che terminerà a giugno e il suo futuro resta ancora tutto da decifrare. Spinazzola-Napoli, l’ostacolo è la durata del nuovo contratto. Il futuro di Leonardo Spinazzola resta ancora da definire. Secondo ‘Il Mattino’, il Napoli sarebbe pronto a mettere sul tavolo un contratto fino al 2027 per il terzino italiano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, si lavora al rinnovo di Spinazzola: c’è un ostacolo da superare

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