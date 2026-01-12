Napoli-Raspadori Manna chiama l’ex azzurro | c’è solo un ostacolo da superare

Napoli e Raspadori sono al centro di una trattativa di mercato ormai vicina alla conclusione. La possibilità di un trasferimento dell’attaccante, un tempo azzurro, si sta consolidando, anche se resta un ostacolo da superare. La situazione si evolve con passi concreti, confermando l’interesse di Manna e l’importanza di questa operazione per entrambe le parti.

Era nata come una semplice suggestione di mercato, ma giorno dopo giorno sta diventando una trattativa sempre più concreta. Il Napoli vuole far tornare Giacomo Raspadori in azzurro ed anche lo stesso giocatore tornerebbe di corsa. Fino a pochi giorni fa il fantasista dell’Atletico Madrid sembrava destinato alla Roma, ma adesso la situazione è diversa. Nelle scorse ore c’è stata una chiamata tra Manna e Raspadori, con il ds dei campioni d’Italia che ha chiesto all’ex Sassuolo di attendere: il Napoli ha prima bisogno di una cessione. Napoli, per arrivare a Raspadori serve prima una cessione: Lang e Lucca gli indiziati. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Raspadori, Manna chiama l’ex azzurro: c’è solo un ostacolo da superare Leggi anche: Raspadori, Manna apre a un possibile ritorno a Napoli: «Se vuole andar via da Madrid, noi ci siamo» Leggi anche: Ritorno Raspadori al Napoli, Manna prova ad anticipare la Roma: la conferma arriva anche da SKY La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gasperini chiama Raspadori per convincerlo a firmare con la Roma: i Friedkin gliel'hanno promesso il 23 dicembre!; Raspadori gela la Roma, spunta la telefonata di Conte: il Napoli tenta il blitz per il ritorno; Mercato Napoli, Conte sale in cattedra: ha chiamato l’obiettivo azzurro; Caiazza: Giuntoli non avrebbe mai fatto quelle dichiarazioni di Manna su Lucca. Raspadori tornerà a Napoli solo in un caso. Manna prova ad accontentare Conte - Giacomo Raspadori, attaccante in forza all'Atletico Madrid, sta valutando il ritorno in Italia. msn.com

Ritorno Raspadori al Napoli, Manna prova ad anticipare la Roma: la conferma arriva anche da SKY - Il possibile ritorno di Giacomo Raspadori a Napoli è uno dei temi caldi del mercato. dailynews24.it

Raspadori, Manna apre a un possibile ritorno a Napoli: «Se vuole andar via da Madrid, noi ci siamo» - Giacomo Raspadori non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, nonostante il forte interesse della Roma e un possibile ritorno a Napoli. ilnapolista.it

#Raspadori tentenna, c'è l'ombra del Napoli: oggi il verdetto finale - facebook.com facebook

#Raspadori-Roma, Schira: "Jack non convinto al 100%, preferisce il Napoli" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.