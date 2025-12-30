Napoli Alvino tra Lucca Lukaku e futuro | Serve tempo ma Conte ha ragione

Il Napoli si prepara al futuro, valutando le scelte attuali e le prospettive per il 2026. Tra i giovani come Lucca e le eventuali acquisizioni come Lukaku, la squadra affronta questioni strategiche e strutturali. Alvino sottolinea l’importanza del tempo per consolidare il progetto, condividendo la visione di Conte e evidenziando le sfide da affrontare per un percorso di crescita sostenibile.

"> Il Napoli guarda al 2026 tra presente, prospettive e nodi strutturali ancora da sciogliere. A fare il punto è stato Carlo Alvino, intervenuto nel corso di Cronache Azzurre su Radio Tutto Napoli, analizzando rendimento degli attaccanti, gestione di Lukaku, scenari di campionato e visione futura del club. Sul capitolo attaccanti, Alvino invita alla cautela nel giudizio su Lorenzo Lucca. «Oggi non ha reso quanto ci si aspettava – ha spiegato il giornalista di Radio Tutto Napoli – ma era stato preso come alternativa. Prima di bocciarlo servono tempo e pazienza, anche perché Lukaku non è ancora pienamente arruolabile». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, Alvino tra Lucca, Lukaku e futuro: «Serve tempo, ma Conte ha ragione» Leggi anche: Alvino avverte: “Cautela su Lukaku, serve tempo per il rientro” Leggi anche: Alvino: “Napoli malato ma niente tsunami, Lukaku è fondamentale” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Alvino a CN24: Ecco quanti minuti ha Lukaku nelle gambe. Conte sa rialzare il Napoli quando tutti cantano il De profundis; LUKAKU, ALVINO AVVERTE: “SERVE PRUDENZA, TEMPI DI RECUPERO ANCORA LUNGHI; L'agente di Lucca ha incontrato la Juventus! L'attaccante del Napoli ha due club interessati all'estero; Alvino sui tempi di Lukaku: Ecco quanto ci vorrà per rivederlo al top. Alvino avverte: “Cautela su Lukaku, serve tempo per il rientro” - Alvino avverte: “Cautela su Lukaku, serve tempo per il rientro” La gestione del rientro di Romelu Lukaku continua a essere uno dei temi più delicati in ... forzazzurri.net

Alvino: "Senza lo stadio il Napoli resterà sempre dietro alle 3 big e Conte ha ragione!" - Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto nel corso di "Cronache Azzurre" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che ... tuttonapoli.net

IL PARERE - Alvino: "Sarei cauto sulle condizioni di Lukaku, bisogna fare attenzione a non rischiare ricadute" - Carlo Alvino, giornalista, è stato ospite nella trasmissione "Salotto Azzurro" su Ottochannel. napolimagazine.com

Sei ancora pieno dal cenone Non ti preccupare, ci penisamo noi con la nostra pasanella. Che aspetti Vieni a provarla. Aperti tutte le sere Siamo anche gluten free! Ti aspettiamo in Via Enrico Alvino 118 Napoli (Vomero) 081 558 6558 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.