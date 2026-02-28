Verona-Napoli 1-2 decide Lukaku all' ultimo secondo

Nel match tra Verona e Napoli, la squadra partenopea rischiava di perdere punti contro l'Hellas Verona, ma all'ultimo secondo Romelu Lukaku ha segnato il gol decisivo, portando il Napoli alla vittoria con il risultato di 2-1. La partita si è conclusa con il gol di Lukaku nel tempo di recupero, determinando l'esito finale dell'incontro.

AGI - Il Napoli rischia di steccare il testa-coda contro l' Hellas Verona, ma nel recupero la vince con Romelu Lukaku. Al Bentegodi, i partenopei piegano per 2-1 la formazione scaligera, portandosi a casa tre punti preziosi, arrivati dopo una prestazione tutt'altro che brillante. Al gol iniziale di Hojlund, il Verona aveva risposto con un tiro di Akpa Akpro deviato da Hojlund nel secondo tempo: nel finale, però, ci pensa un provvidenziale Lukaku a timbrare il sorpasso. Il belga ha ritrovato la gioia di un gol che gli mancava dal 23 maggio scorso. I ragazzi di Conte sbloccano la partita già al secondo minuto, grazie al gol lampo di Hojlund. Su un cross morbido di Politano dalla destra, Vergara spizza per il danese che, con un colpo di testa preciso, pesca l'angolino alto e batte Montipò.