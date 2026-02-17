Scudetto il Milan di Allegri ci crede ancora | tutti i motivi per sperare nella rimonta sull’Inter

Nel caso in cui il Milan battesse il Como di Cesc Fàbregas, tornerebbe a 5 punti di distanza dalla vetta, con un bel vantaggio sul Napoli (6 punti), sulla Roma (9) e sulla Juventus (10), che, attualmente, occupa la quinta posizione nella graduatoria del campionato. Tre punti in Milan-Como vorrebbero dire, per il Diavolo di Allegri, di fatto quasi blindare un posto nella prossima edizione della Champions League e continuare ad accarezzare il sogno tricolore. Ma il Milan può davvero recuperare terreno sull'Inter? Per la 'rosea', nonostante le smentite di facciata, il Milan di Allegri allo Scudetto continua a credere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan, guidato da Allegri, insiste nella corsa allo scudetto dopo aver vinto tre delle ultime quattro partite, spinto dalla voglia di restare in vetta alla classifica.

Il Milan di Allegri si trova in una posizione di classifica favorevole, con 38 punti e un ruolo da protagonista nella corsa allo scudetto 2026.

Argomenti discussi: Il Milan non è l'Inter, ma tiene aperta la lotta e ha Modric. Appuntamento al derby; Pisa-Milan, Allegri: I giocatori credono nello scudetto? È positivo; Milan, Allegri: Vincere a Pisa sarebbe molto importante. Spareggio scudetto con l’Inter? Firmerei; Trevisani: Il Milan potrebbe giocare 100 volte meglio di come gioca, ma se vince lo scudetto bisogna inchinarsi ad Allegri.

