L’emergenza incidenti stradali torna in tutta la sua portata a bussare tra le priorità da affrontare in città. Due vittime in una sola serata. Si tratta due donne ucraine che sono state travolte da un pirata della strada. È accaduto tutto intorno alle 19.30 al Corso Garibaldi nell'area di Porta Nolana. L’incidente, stando alle prime ricostruzioni della polizia municipale e dei carabinieri intervenuti sul posto, è stato provocato da un uomo di 34 anni in evidente stato di ebrezza e senza patente. Le due donne che in quel momento attraversano la strada, sono state travolte e non hanno avuto scampo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, incidente al Corso Garibaldi: ubriaco e senza patente travolge e uccide due donne

Articoli correlati

Incidente a Napoli, auto investe e uccide due donne sulle strisce pedonali a Corso Garibaldi: arrestato il conducente, era ubriacoDue donne sono state travolte e uccise da un'auto a Napoli, nella zona di Porta Nolana.

Incidente a Napoli, due donne morte al Corso Garibaldi. Fermato il conducente: era ubriacoNella serata di oggi, in un tragico incidente stradale due donne hanno perso la vita a seguito di un violento investimento avvenuto in Corso...

Aggiornamenti e notizie su Corso Garibaldi

Temi più discussi: Napoli, incidente al Corso Garibaldi: due donne morte; Incidente al corso Garibaldi, due morti a Napoli; Auto investe pedoni in corso Garibaldi a Napoli: due morti; Napoli, due donne travolte e uccise in corso Garibaldi. Il racconto di un testimone: Erano sulle strisce, l'automobilista correva.

Napoli, incidente al Corso Garibaldi: due donne morteSecondo una prima ricostruzione, sarebbero state investite da un'auto. Sul posto Carabinieri e Polizia Municipale ... rainews.it

Napoli, incidente al Corso Garibaldi: ubriaco e senza patente travolge e uccide due donneL’emergenza incidenti stradali torna in tutta la sua portata a bussare tra le priorità da affrontare in città. Due vittime in una ... msn.com

Tragedia al Corso Garibaldi: auto a tutta velocità travolge due persone, morti sul colpo >> https://shorturl.at/jSHOb facebook

Incidente al corso Garibaldi, due morti a Napoli x.com