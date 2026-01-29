Napoli il dato sugli infortuni è clamoroso | tifosi su tutte le furie

Il Napoli si ritrova in una situazione difficile dopo l’eliminazione dalla Champions League. I tifosi sono furiosi e protestano per la stagione fallimentare. La squadra ora dovrà affrontare il campionato con meno certezze, mentre l’Inter accelera in testa alla classifica.

Il Napoli è fuori dalla Champions League e, forse, dalla lotta scudetto. Il campionato è ancora lungo, ma l’Inter non ha intenzione di fermarsi. I nerazzurri hanno accumulato nove punti di vantaggio, difficili da recuperare data la situazione legata agli infortuni. Il dato emerso negli ultimi giorni ha dell’incredibile. Record di infortuni in casa Napoli. I tifosi del Napoli stanno perdendo la pazienza. La squadra di Antonio Conte sta accumulando diverse delusioni sul campo, ma il fattore atletico non può essere ignorato. Secondo quanto riportato da ‘Calcio e Finanza’, solo quattro giocatori non hanno subito infortuni in questa stagione: Di Lorenzo, Lang, Lucca e Marianucci. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha condiviso la sua personale classifica dei migliori centrocampisti di Serie A, scatenando reazioni contrastanti tra i tifosi.

Il Chelsea spegne i sogni Napoli: per gli uomini di Conte c'è pure un dato negativoNAPOLI - Il Napoli saluta la Champions League con un addio amaro e prematuro, certificato dalla sconfitta casalinga per 2-3 contro il Chelsea nell’ultima giornata della League Phase. Gli azzurri chiud ... tuttosport.com

Napoli eliminato nella fase gironi-campionato: non accadeva da 7 anni!Il Napoli perde in casa contro il Chelsea e dice addio alla Champions. Il club azzurro è stato eliminato nella fase a gironi/campionato in Champions League per la prima volta dal ... tuttonapoli.net

