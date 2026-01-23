Giornata della Memoria a Palazzo Donn' Anna Quale memoria? Musei voci architetture Dieci anni di riflessioni
In occasione della Giornata della Memoria 2026, la Fondazione Ezio De Felice organizza presso Palazzo Donn’Anna una riflessione aperta sul ruolo della memoria oggi. La nona edizione della rassegna “I Musei” propone un confronto tra musei, voci e architetture, offrendo un’occasione per approfondire il senso e le trasformazioni della memoria nel nostro tempo, oltre la commemorazione formale. L’evento si svolge martedì 27 gennaio alle ore 18.
Non una commemorazione formale, ma un incontro aperto sul senso della memoria oggi. In occasione della Giornata Internazionale della Memoria 2026, la Fondazione Ezio De Felice promuove martedì 27 gennaio alle ore 18, presso il Teatro di Palazzo Donn’Anna, la IX edizione della rassegna “I Musei della Memoria – Architetture che raccontano”, che quest’anno coincide con i dieci anni di attività del ciclo di studi. Il titolo scelto per l’edizione 2026, “Quale memoria? Musei, voci, architetture. Dieci anni di riflessioni”, pone una domanda diretta e necessaria. In un contesto storico segnato da conflitti, tensioni e smarrimenti collettivi, la memoria non può essere data per scontata: va interrogata, condivisa, rimessa in discussione.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: I musei dell’acqua in Europa, a Palazzo Donn’Anna convegno sulla monografia di Buono e Di Natale
Comune di Baronissi, un gesto collettivo per la Giornata della Memoria: nasce l’Albero della MemoriaIl Comune di Baronissi celebra il 27 gennaio 2026 la Giornata della Memoria con l’installazione dell’Albero della Memoria.
Argomenti discussi: Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria, gli appuntamenti nei Comuni della città metropolitana per non dimenticare la Shoah; Giorno della Memoria 2026; Giorno della memoria a Reggio Emilia: il 27 gennaio in sinagoga la commemorazione delle vittime della Shoah.
Giorno della Memoria: gli eventi a Monza e BrianzaLa Brianza si prepara a ricordare le vittime dell’Olocausto con iniziative ed eventi su tutto il territorio. mbnews.it
Giornata della Memoria: le iniziative dell'Area CSR della Lega Dilettanti con i giovani e le scuoleL'Area Responsabilità Sociale della Lega Dilettanti lancia l’iniziativa Figurine della Memoria, promossa con Figurine Forever e ANED – Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti, che cont ... msn.com
27 gennaio - giornata della Memoria Una serata per fermarsi, ritrovarsi, parlare e riflettere Non mancate!! martedì 27 gennaio ore 20.45 sala civica comunale facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.