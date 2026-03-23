Napoli, 22 marzo 2026 - Due donne sono state travolte e uccise stasera a Napoli, in Corso Garibaldi. Dalle prime informazioni risulta che le due vittime stavano attraversando la strada quando una vettura che procedeva ad alta velocità le ha investite violentemente.Una è morta sul colpo, l'altra poco dopo il ricovero nell'ospedale del Mare. Alla guida dell’auto c’era un 34enne della zona. L'auto, molto veloce, dopo aver travolto le donne è andata a sbattere contro tre vetture parcheggiate a bordo strada. Sul posto carabinieri e polizia municipale. Le donne uccise sono entrambe di nazionalità ucraina. Il conducente delle Mercedes è stato fermato dalla Polizia locale e accompagnato presso una struttura sanitaria per essere sottoposto ai test tossicologici e alcolemici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Napoli, due donne travolte e uccise da un’auto in Corso Garibaldi. Secondo testimoni l’auto procedeva ad alta velocità

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