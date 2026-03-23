Napoli due donne travolte da un' auto a forte velocità | l' autista era ubriaco

Mentre stavano attraversando su queste strisce pedonali a pochi passi dalla stazione di piazza Garibaldi a Napoli, due donne di nazionalità ucraina sono state travolte e uccise da un'auto che, stando a quello che hanno raccontato alcuni testimoni alla polizia municipale, viaggiava a tutta velocità. Il 34enne alla guida è rimasto incolume, successivamente è stato sottoposto al test alcolemico che ha registrato valori ben sopra il limite di legge, per questo è stato arrestato per omicidio stradale e ora è ai domiciliari, mentre la patente gli è stata ritirata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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