"> Incidente mortale a Corso Garibaldi: arrestato un uomo ubriaco. Un tragico incidente ha scosso la comunità di Napoli nella serata di domenica 22 marzo, quando un uomo di 34 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. L’episodio si è verificato attorno alle 19:15 in Corso Garibaldi, all’altezza di Porta Nolana. Secondo le autorità, il conducente si trovava alla guida sotto l’effetto dell’alcol, come confermato dai risultati dell’alcol test. Dinamica dell’incidente e vittime. Secondo le indagini condotte dall’Unità Operativa San Lorenzo e dall’Infortunistica Stradale della Polizia Locale, il tragico evento ha coinvolto due donne di nazionalità ucraina che stavano attraversando Corso Garibaldi per dirigersi verso via San Cosmo Fuori Porta Nolana. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Due donne travolte e uccise a Napoli: fermato l’autista ubriaco.

Articoli correlati

Due donne travolte e uccise sulle strisce a Napoli, fermato un uomoAGI - Il conducente della Mercedes che ha investito e ucciso ieri notte due donne a Napoli, in corso Garibaldi all'altezza di porta Nolana, è stato...

Due donne travolte e uccise da Mercedes a Napoli, il 34enne alla guida era ubriaco: è ai domiciliariArrestato ai domiciliari il 34enne che ier ha travolto e ucciso con una mercedes due donne a Corso Garibaldi, visino alla stazione Eav di Porta...

Contenuti e approfondimenti su Due donne

Temi più discussi: Due donne travolte e uccise da un'auto a Napoli. Fermato il conducente; Napoli, due donne investite e uccise. Fermato l'automobilista; Napoli, due donne travolte e uccise da un'auto; Napoli, due donne travolte e uccise in corso Garibaldi, fermato un 34enne. Il racconto di un testimone: L'automobilista correva.

Due donne travolte da auto e uccise a NapoliIl conducente, un uomo italiano di 34 anni, è stato fermato dagli agenti della Polizia locale. Una delle due vittime è morta sul colpo. Entrambe erano ... avvenire.it

Napoli, due donne travolte e uccise da un'auto: arrestato 34enne positivo ad alcol testAGI - L'uomo napoletano di 34 anni alla guida della Mercedes che ieri notte in corso Garibaldi a Napoli, all'altezza di porta Nolana, ha investito e ucciso due donne mentre attraversavano la strada, è ... msn.com

Le due donne, che in quel momento stavano attraversando la strada, sono state travolte dal pirata della strada e non hanno avuto scampo: una è morta sul colpo, l'altra durante il trasporto all'ospedale del Mare. il 34enne automobilista è stato sottoposto agli es facebook

Due donne travolte e uccise, arrestato 34enne alla guida ubriaco. L'incidente ieri sera a Napoli : una morta sul colpo, l'altra in ospedale #ANSA x.com