Camera | cori spintoni e Bella ciao giornata di tensione e la conferenza sulla remigrazione salta**

Questa mattina alla Camera dei Deputati si è scatenata una protesta forte. Nicola Fratoianni si è messo in mezzo, spintonando alcuni manifestanti per impedire a gruppi di neonazisti e neofascisti di entrare. La giornata si è conclusa con cori, spintoni e il canto di Bella Ciao, mentre la conferenza sulla migrazione è stata annullata a causa delle tensioni.

Roma, 30 gen (Adnkronos) - "Abbiamo fermato i fascisti!". Nicola Fratoianni mette il fisico per impedire a "neonazisti e neofascisti" di entrare alla Camera. Con un gruppo di parlamentari di opposizione, il leader di Avs si è lanciato a presidiare gli ingressi di Montecitorio al termine di una mattinata di tensione tra cori, spintoni, urla, Bella ciao e altre canzoni partigiane intonate da Pd, M5s, Avs, Azione. Da giorni era annunciata bufera a causa della conferenza stampa sulla remigrazione organizzata dal deputato Domenico Furgiuele, leghista-vannacciano di Lamezia Terme, con Casapound. L'appuntamento era per le 11. 🔗 Leggi su Iltempo.it

