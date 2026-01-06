Chi è Lorenzo Anghelè l’attaccante classe 2005 convocato da Spalletti per Sassuolo Juve

Lorenzo Anghelè, attaccante classe 2005, è stato convocato da Luciano Spalletti per la partita tra Sassuolo e Juventus. Giovane promettente del settore giovanile, si sta facendo notare per le sue qualità tecniche e il talento emergente. La sua convocazione rappresenta un passo importante nella sua crescita professionale, segnando un momento di attenzione sulla sua evoluzione nel contesto della prima squadra.

. Il giovane era già stato preso in considerazione da Motta. In un momento di estrema emergenza per il reparto offensivo, Luciano Spalletti ha deciso di puntare su  Lorenzo Anghelè, giovane talento della  Juventus Next Gen  convocato per la sfida contro il Sassuolo. Identikit e Biografia. Nato a Genova il  26 febbraio 2005, Anghelè è un attaccante moderno di  186 cm  cresciuto nel settore giovanile bianconero, dove è approdato all’età di quattordici anni. Originario di Recco, ha iniziato la sua carriera nella Golfo Paradiso prima di passare alla Sampdoria e, successivamente, legarsi stabilmente alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

