Napoli attivo sul mercato Maldini in prestito è l’ultima idea di Manna Sky Sport

Il Napoli prosegue con attenzione sul mercato, concentrandosi principalmente sul rafforzamento del centrocampo, senza trascurare altre aree della squadra. Tra le ultime novità, l’ipotesi di un prestito di Maldini, discussa da Manna di Sky Sport, evidenzia la volontà di rafforzare il roster in modo strategico. La società mantiene un approccio mirato e ponderato per migliorare le proprie possibilità stagionali.

Il Napoli è attivo sul mercato, con un casting mirato soprattutto a rinforzare il centrocampo, ma senza trascurare altre zone del campo. Ecco quanto riferisce Sky Sport: “Nel mirino c’è il classe 2004 Evan Ferguson, che finora non ha convinto Gasperini, e ci sono stati nuovi contatti tra il club partenopeo e l’entourage del giocatore, in attesa di capire se la società giallorossa deciderà di risolvere in anticipo il prestito con il Brighton. Il Napoli, inoltre, per giugno è molto interessato anche al centrocampista Joao Gomes del Wolverhampton, ma in attacco c’è da registrare anche l’interesse per Daniel Maldini in caso di apertura dell’Atalanta a cederlo in prestito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

