Nuovo colpo al traffico di stupefacenti nel capoluogo partenopeo. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno arrestato un corriere della droga presso la Stazione Centrale di Napoli, trovato in possesso di oltre 1,4 kg di eroina e cocaina suddivisi in 123 ovuli. L’operazione è stata condotta dai “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Napoli, impegnati in un’intensificazione dei controlli economico-finanziari nell’area ferroviaria. Durante le verifiche, i finanzieri hanno notato un uomo di nazionalità nigeriana che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi velocemente, insospettendo i militari. Nel corso delle ore successive, il soggetto ha espulso altri 20 ovuli, anch’essi contenenti eroina e cocaina. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, arrestato corriere della droga alla Stazione Centrale: ingeriti 123 ovuli tra eroina e cocaina

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