Aeroporto di Fiumicino corriere della droga arrestato con 25 ovuli di cocaina ingeriti

Le forze di polizia hanno arrestato un corriere della droga all'aeroporto di Fiumicino. Durante i controlli, sono stati trovati 25 ovuli di cocaina ingeriti, che il sospetto aveva tentato di nascondere. L'uomo è stato fermato e portato in caserma per ulteriori accertamenti. L’operazione si è conclusa con il sequestro della sostanza stupefacente e l’arresto del soggetto.

Fiumicino, 17 marzo 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sequestrato cocaina ingerita in ovuli presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, arrestando un passeggero proveniente dal Gambia. L’uomo, appena giunto nello scalo romano e in procinto di entrare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a controllo dai militari del Gruppo di Fiumicino insieme al personale dell’Ufficio Roma 2 dell’Adm, insospettiti dal suo evidente stato di agitazione. Per questo motivo l’uomo è stato accompagnato presso l’ospedale G.B. Grassi di Ostia, dove gli accertamenti diagnostici hanno confermato la presenza di corpi estranei nel tratto gastro-intestinale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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