Napoli Rrahmani rinnoverà entro due mesi fino al 2029 con stipendio di 4 milioni di euro l’anno

Il Napoli si prepara a consolidare il reparto difensivo con i rinnovi dei propri giocatori chiave. Tra questi, Amir Rrahmani, il cui accordo sarà rinnovato entro i prossimi due mesi fino al 2029, con uno stipendio di 4 milioni di euro annui. Si discutono inoltre le trattative per Juan Jesus e Leonardo Spinazzola, puntando a rafforzare la rosa e garantire stabilità per le stagioni a venire.

Il punto sui rinnovi di Juan Jesus, Amir Rrahmani e Leonardo Spinazzola con il Napoli. I rinnovi in casa Napoli. Tuttomercatoweb scrive: Nelle scorse settimane, in un hotel di Milano, c’è stato un incontro fra Giovanni Manna e Roberto Calenda, agente di Juan Jesus. Il difensore brasiliano è in scadenza al 30 giugno del 2026, ma le ottime prestazioni finora stanno suggerendo di prolungare il rapporto per un’altra stagione. Un rinnovo che potrebbe venire dopo quello di Amir Rrahmani, che tra marzo e aprile firmerà il proprio contratto fino al 2029 con opzione per un’altra stagione a 4 milioni di euro netti all’anno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Rrahmani rinnoverà col Napoli per quasi 4 milioni l’annoAmir Rrahmani sta per rinnovare il suo contratto con il Napoli, con un accordo che prevede un salario di circa 4 milioni di euro all’anno.

Il Napoli blinda Rrahmani! Tmw: Rinnovo ad un passo! La nuova durata e le cifreAmir Rrahmani resterà al Napoli ben oltre l’attuale scadenza contrattuale del 30 giugno 2027. Il difensore, pur avendo un anno di opzione, rinnoverà con gli azzurri fino al ... tuttonapoli.net

Si aggiunge anche Rrahmani al Pronto soccorso NapoliAl 65esimo del secondo tempo di Napoli-Sassuolo, Amir Rrahmani si è accasciato a terra per un dolore al flessore della coscia sinistra. ilnapolista.it

