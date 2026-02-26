La mostra La Bibbia Illustrata Padovana La città e i suoi affreschi nel Salone dei Vescovi del Museo Diocesano

Nella sede della British Library, sono stati presenti i responsabili dell’istituzione, insieme al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e al vicario del Vescovo di Padova. La visita ha coinvolto rappresentanti di diverse istituzioni, sottolineando l’interesse per la mostra “La Bibbia Illustrata Padovana. La città e i suoi affreschi” che si svolge nel Salone dei Vescovi del Museo Diocesano.

Nella sede della British Library, presenti i Responsabili dell’Istituzione londinese, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, professor Gilberto Muraro, il Vicario Don Lorenzo Celi in rappresentanza del Vescovo di Padova monsignor Claudio Cipolla, è stata ufficialmente annunciata la mostra “La Bibbia Illustrata Padovana. La città e i suoi affreschi”, che si potrà ammirare a Padova, nel Salone dei Vescovi del Museo Diocesano dal 17 ottobre 2025 al 19 aprile 2026. La mostra è resa possibile dal prestito eccezionalmente concesso dalla British Library della porzione lì custodita di quella che è una delle più celebri Bibbie illustrate medievali al mondo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Oltre la mostra: Sacro & Pop, la mostra al museo DiocesanoMercoledì 14 gennaio alle ore 18:30, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), si terrà un nuovo appuntamento di "Oltre... Elio Ciol: la grande fotografia in mostra al Museo Diocesano di MilanoAutore di immagini profonde e suggestive, che invitano a riflettere sulla bellezza e la spiritualità della vita quotidiana, Eio Ciol è sicuramente... Temi più discussi: La Bibbia Istoriata Padovana. Il riflesso della cultura padovana nel Trecento carrarese; A Savona la Diocesi mette in mostra una Bibbia contenente Vecchio e Nuovo Testamento con illustrazioni a stampa del XVI secolo; La Bibbia Istoriata Padovana: le attività culturali collegate alla mostra; Percorso Tematico – La Bibbia Istoriata Padovana. Bibbia di Borso d’Este. Il Papa visita la mostra sul capolavoroVisita a sorpresa di Papa Leone XIV, ieri pomeriggio, alla Biblioteca del Senato, in piazza della Minerva a Roma, dove ha visitato la mostra sulla Bibbia di Borso d’Este. Tra le massime espressioni ... ilrestodelcarlino.it Papa Leone XIV a sorpresa in Senato per visitare la mostra della Bibbia di Borso d'Este(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 Papa Leone XIV è arrivato a sorpresa a Palazzo della Minerva uno degli edifici del Senato della Repubblica per visitare, in forma privata, la mostra della Bibbia ... ilmessaggero.it #VangeloxBambini LA SETTIMANA SANTA DI GESU' SCHEDE per RAGAZZI - La PASSIONE secondo Matteo - La PASSIONE secondo LUCA e molto altro. VIDEO della BIBBIA per bambini, utili per scuola e catechismo. ISCRIVITI AL CANALE : " Virna Pag - facebook.com facebook