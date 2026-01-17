Nuovo appuntamento con Politicamente Scorretto | ospite Peppe Ingoglia e tributo a Rocco Commisso
Domenica 18 gennaio, dalle 20.30 alle 21.30, torna l’appuntamento con “Politicamente Scorretto”, il format condotto da Domenico Nardo. In questa puntata, ospite Peppe Ingoglia e un tributo dedicato a Rocco Commisso. L’appuntamento offre un’analisi approfondita di temi di attualità, con uno sguardo critico ma equilibrato. Segui la diretta per restare aggiornato sulle tematiche più rilevanti del panorama politico e sociale.
Domenica 18 gennaio, dalle 20.30 alle 21.30, torna in diretta l’appuntamento con Politicamente Scorretto, il format condotto da Domenico Nardo. La trasmissione sarà visibile sulla pagina Facebook di Domenico Nardo e sulla piattaforma multinazionale e multilingue fastnewsplatform.uk. Ospite in studio sarà Peppe Ingoglia, attore, narratore e doppiatore, noto per la sua capacità di muoversi con ironia e intensità tra teatro, radio e narrazione. Durante la puntata, è previsto un momento speciale dedicato al ricordo di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina recentemente scomparso. Le sue parole saranno ricordate da Francesco La Gamba, organizzatore del Premio Sportivo Salvatore La Gamba. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
