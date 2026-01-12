Teatro Cilea arriva la regina del teatro e della canzone Lina Sastri con Voce ‘e notte

Il Teatro Cilea di Napoli si prepara ad accogliere Lina Sastri, figura di rilievo nel panorama teatrale e musicale italiano, con il suo nuovo spettacolo “Voce ‘e notte”. Dopo il successo di “Tante belle cose” di Francesco Cicchella, l’evento rappresenta un’occasione per ascoltare la voce di una delle interpreti più apprezzate, in un contesto di grande raffinatezza e attenzione.

Tempo di lettura: 3 minuti Dopo i trionfi e i sold out con “Tante belle cose” di Francesco Cicchella, il Teatro Cilea di Napoli si prepara ad accogliere un’ icona dello spettacolo italiano: Lina Sastri. Definita spesso “un’attrice sociale”, l’artista porterà in scena il suo spettacolo “Voce ‘e notte”, in programma dal 22 al 25 gennaio 2026. Uno spettacolo che è la sintesi di un lunghissimo e raffinato percorso di ricerca nel teatro-canzone, genere di cui Lina Sastri è stata pioniera e indiscussa sin dai primi anni Novanta. Con le musiche del Maestro Adriano Pennino – per la regia della stessa Sastri -, “Voce ‘e notte” è un viaggio artistico e umano di intensa poesia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Teatro Cilea, arriva la regina del teatro e della canzone Lina Sastri con “Voce ‘e notte” Leggi anche: Voce ‘e notte di Lina Sastri al Teatro Greco di Roma Leggi anche: Lina Sastri in “Lina e le altre” al Sannazaro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Reggio Calabria, a Teatro arriva “Il Lago dei Cigni” | INFO - Secondo appuntamento della Stagione invernale 2026 della Polis Cultura al Teatro Cilea di Reggio Calabria con un classico senza tempo. strettoweb.com

Arriva oggi il Grinch al teatro "Cilea". Acrobazie, musica e tanto divertimento - “Il Grinch” non è solo uno spettacolo, ma un evento magico che riesce a unire divertimento e messaggi importanti: la bellezza della gentilezza, il valore della famiglia e il potere trasformativo del ... reggiotv.it

LA CANTATA ANARCHICA A REGGIO CALABRIA NEL NOME DI DE ANDRE' Anche a Reggio Calabria, come in tante città italiane, si è celebrata oggi la figura di Fabrizio De Andrè con la Cantata Anarchica sulla scalinata del teatro Cilea: voci libere nel segn - facebook.com facebook

Al piano e voce, davanti a un Teatro Cilea gremito, l’omaggio a Lucio Battisti diventa un pensiero che va oltre la musica. A “un mondo che” deve tornare libero. Un mondo senza dittature e oppressioni. Un mondo dove il Venezuela è Libero!!! #epifania x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.