Cos’è il Coro ANFFAS? La musica a Sanremo 2026 parla di inclusione e sensibilizzazione

Il Coro ANFFAS di La Spezia ha partecipato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, portando sul palco un messaggio di inclusione attraverso la musica. La loro presenza ha dimostrato come le note possano diventare strumenti di sensibilizzazione, unendo arte e impegno sociale in un momento di grande visibilità. La loro esperienza si inserisce in un percorso di valorizzazione delle diversità e del talento.

Chi ha detto che la musica sia solo intrattenimento? A volte diventa voce, riscatto, rinascita. È ciò che rappresenta il Coro ANFFAS di La Spezia, protagonista alla 76ª edizione del Festival di Sanremo in un momento che ha unito spettacolo e impegno civile. Sul palco dell’Ariston, insieme a Laura Pausini, questi ragazzi hanno dimostrato nella seconda serata che l’inclusione non è uno slogan, ma una realtà possibile. Dietro quell’esibizione c’è una storia fatta di percorsi personali, famiglie, sogni coltivati con determinazione. E c’è un messaggio potente: ogni persona ha diritto di essere riconosciuta nella propria unicità. Il Coro ANFFAS nasce all’interno dell’ANFFAS, l’Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Sanremo 2026, al via la seconda serata. Ovazione per Achille Lauro. Pausini con il coro Anffas canta «Si può dare di più».

Sul palco di Sanremo cento spezzini: il coro Anffas in diretta nella seconda serata del Festival

