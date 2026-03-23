muore dopo la prescrizione medico di base indagato per lo choc anafilattico

Una prescrizione medica e poi, nel giro di pochi minuti, lo choc anafilattico e la morte. È su questa sequenza che si concentra l’indagine della Procura di Siena che ha portato all’udienza preliminare, fissata per il 16 aprile, nei confronti di un medico di base della Valdichiana, accusato di omicidio colposo in ambito sanitario. La vicenda riguarda un uomo di circa 60 anni, che – secondo quanto ricostruito – si sarebbe rivolto al proprio medico curante ricevendo la prescrizione di un farmaco per curare una polmonite. Il punto cruciale, ora al vaglio degli inquirenti, è che quel medicinale sarebbe stato incompatibile con una allergia o intolleranza già nota al medico e riportata nella documentazione sanitaria del paziente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Buon pomeriggio. Domani mi recheró alla ASL per scegliere il medico di base. Vorrei consigliato un dottore su ostia lido che sia veramente valido ed empatico, nella speranza che abbia un posto libero. Vi ringrazio facebook

Trovare un #medico di famiglia oggi è sempre più difficile. In Italia ne mancano oltre 5.700 e, tra il 2025 e il 2028, sono previsti più di 8.000 pensionamenti. Leggi l'articolo completo online al link fortuneita.com/2026/03/17/med… x.com