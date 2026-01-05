Base jumper muore dopo il lancio dal monte Brento | un amico lo stava filmando

Da ilfattoquotidiano.it 5 gen 2026

Un base jumper austriaco ha perso la vita dopo un lancio dal Monte Brento, in Trentino, nella valle del Sarca. L’incidente è avvenuto mentre un amico lo stava filmando. La tragedia ha coinvolto un appassionato di sport estremi, suscitando attenzione e riflessione sulla sicurezza nelle attività di alta quota. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Un base jumper austriaco è morto dopo essersi lanciato dal Monte Brento, in Trentino, nella valle del Sarca. Il volo – dall’exit (la base di salto) Spartacus – è stato ripreso da un amico della vittima che ha assistito all’incidente e ha chiamato, verso le 9 del cinque gennaio, i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, la causa sarebbe stata la perdita del controllo della traiettoria da parte della vittima che è poi finita contro un pendio roccioso. Una volta contattato il 112, la centrale d’emergenza ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. In zona – località Gaggiolo di Dro – sono arrivati quattro operatori del Soccorso alpino e speleologico Trentino della stazione Riva di Garda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

