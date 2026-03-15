Muore dopo l’operazione alla spalla medico indagato

Un medico è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione alla morte di un uomo di 55 anni avvenuta a fine febbraio in provincia di Ferrara. La vittima, originaria di Palermo, era appena stata sottoposta a un intervento alla spalla e si trovava a casa della compagna al momento del decesso. La procura ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte.

Ferrara, 15 marzo 2026 – C’è un primo indagato per la morte di Sebastiano Mirabile, il 55enne originario di Palermo deceduto a fine febbraio dopo un’operazione alla spalla mentre si trovava a casa della compagna, nel Ferrarese. A quanto si apprende, la procura ha iscritto un medico della struttura di Cattolica (in provincia di Rimini) in cui il 55enne era stato sottoposto all’intervento, resosi necessario a causa di un incidente stradale nel quale era stato coinvolto qualche giorno prima. Come sempre accade in casi come questi, l’iscrizione è un atto dovuto, finalizzato a offrire le massime garanzie difensive nell’ambito degli accertamenti tecnici già disposti dagli inquirenti allo scopo di fare chiarezza sull’accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Muore dopo l’operazione alla spalla, medico indagato Articoli correlati Muore a Pordenone dopo le dimissioni dall'ospedale: indagato un medico napoletanoC'è anche una dottoressa napoletana di 59 anni tra gli indagati per la morte di Eugenio Augusto Santarossa. Leggi anche: Si sente male e chiama la guardia medica, muore ore dopo: indagato un medico They Meet Again—Now a CEO, He Doesn’t Recognize His Own Wife. Aggiornamenti e notizie su Muore dopo Temi più discussi: Marco Melato muore dopo l'operazione all'intestino per rimuovere un tumore: indagati tre medici. L'ipotesi dello choc settico; Marco Melato muore dopo l'operazione all'intestino per rimuovere un tumore. Il funerale sarà in riva al suo amato lago di Santa Croce; Operata d'urgenza, 75enne muore al Villa Scassi: aperta un'inchiesta; Muore dopo l’operazione: tre medici indagati. Marco Melato muore dopo l'operazione all'intestino per rimuovere un tumore. Il funerale sarà in riva al suo amato lago di Santa CroceBELLUNO - Un saluto sulle acque azzurre del lago di Santa Croce, per Marco Melato. È stato scelto proprio lo specchio d'acqua dell'Alpago per l'addio al 57enne di Abano ... ilgazzettino.it Marco Melato muore dopo l'operazione all'intestino per rimuovere un tumore: indagati tre medici. L'ipotesi dello choc setticoBELLUNO - È morto lo scorso 19 febbraio per uno choc settico Marco Melato, dopo un intervento di asportazione del colon per un tumore. Lo ha stabilito l’autopsia effettuata ... ilgazzettino.it Agricoltore incornato da un toro: muore poco dopo il ricovero in ospedale facebook Taranto, muore dopo essere stato incornato da un toro. Dieci giorni fa un altro caso analogo x.com